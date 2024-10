Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Riegel vor!" Herbstaktion gegen Einbrecher

Iserlohn/ Menden/ Märkischer Kreis (ots)

"Riegel vor!" lautetet der Titel einer Herbst-Kampagne gegen Einbrecher. Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet die Polizei in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Infos und Beratungen.

Im Schutz der Dunkelheit lassen sich Türen und Fenster viel besser unbeobachtet aufbrechen. Einbrecher lieben finstere Hintereingänge, alte Fenster und Hinweise auf abwesende Hausbewohner. Leider zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben.

Die Maßnahmenpalette reicht von einfachen Verhaltensänderungen bis hin zu Umbaumaßnahmen. Die Polizei verrät, wie Mieter oder Wohnungseigentümer den "Riegel vor" -legen und dazu noch etwas für Klima und Geldbeutel tun können. Das passiert gemeinsam mit der Verbraucherzentrale. Christoph Preker, Präventionsberater vom Kriminalkommissariat Vorbeugung, und Brigit Stracke von der Verbraucherzentrale aus Iserlohn bieten drei verschiedene Termine an:

Am Dienstag, 22. Oktober, von 13.30 bis 16 Uhr gibt es im Waldstadtlabor Iserlohn, Nordengraben 10, die Möglichkeit zu Einzelberatungen.. Anmeldung/Terminvereinbarung: Mail an waldstadtlabor@iserlohn.de, oder anrufen unter 02371 217-2424.

Am Donnerstag, 24. Oktober, läuft ein Vortrag in der Verbraucherschutzzentrale in Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 10. Der Eintritt ist frei!

Am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 13 Uhr Christoph Preker und Birgit Stracke zusammen am Infostand in der Sparkasse Menden, Papenhausenstr. 15.

(cris)

