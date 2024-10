POL-MK: Auto entwendet

Hemer (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte zwischen 21 und 10 Uhr Waren im Wert von 50 Euro aus einem Snackautomaten an der Hauptstraße entwendet. Sie hantierten dazu am Snackautomaten und beschädigten ihn, nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

