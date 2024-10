Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolle mit Folgen

Containerbrand

Diebstähle

Lüdenscheid (ots)

Gestern Abend rückten Feuerwehr und Polizei zur Glatzer Straße aus, da dort ein Müllcontainer vollständig abbrannte. Die Feuerwehr löschte den um 20:20 Uhr festgestellten Brand, es wurde niemand verletzt. Die Polizei nimmt Hinweise

E-Scooter geklaut

Ein 58 Jahre alter Lüdenscheider musste Mittwochmorgen um kurz vor 5 Uhr feststellen, dass sein am Vorabend um 19 Uhr abgestellter E-Scooter entwendet wurde. Der Roller stand mit einem Lenkradschloss gesichert an der Vor-der-Marck-Straße, nun sucht die Polizei Zeugen und rät dazu, Elektrokleinstfahrzeuge ausreichend gegen Wegnahme zu sichern.

Hühnerdiebstahl

Einem 58 Jahre alten Lüdenscheider wurden an der Südstraße ein Hahn und drei Hennen entwendet, die er auf dem umzäunten Grundstück mit weiteren Tieren hält. Unbekannte haben dazu zwischen Samstagmittag und Montagabend das Tor zum Gelände ausgehangen, die Polizei sucht nun Zeugen zum Geschehen.

Folgenreiche Fahrt

Ein 22 Jahre alter Altenaer wurde durch die Polizei am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Golsberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Ergebnis: Ein positiver Drogentest, fehlender Versicherungsschutz für das Fahrzeug und ein verbotenes Springmesser in der Umhängetasche. Es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz. (lubo)

