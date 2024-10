Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Streit

Menden (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 19 Uhr zur Papenhausstraße in Menden gerufen, da es dort auf Höhe einer Bankfiliale zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Vor Ort wurde der 38 Jahre alte geschädigte Mendener angetroffen, der 22 Jahre alte Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz lief in Richtung Gartenstraße davon. Dort konnte er durch Polizeibeamte überwältigt werden, es wurde zuvor geäußert, dass der 22-Jährige den Mendener angegangen sei. Nach ersten Angaben wollte der Geschädigte sich von der Unnaer Straße aus zu der Bankfiliale in der Papenhausstraße begeben und wurde auf dem Weg dahin von dem 22-Jährigen und einer weiteren Person angehalten. Der 22-Jährige habe den Mendener gepackt und mehrfach geschlagen. Nachdem der Mendener sich losriss und in Richtung einer Gaststätte lief, folgte ein Schlag mit einer Holzlatte durch den Tatverdächtigen, Zeugen kamen hinzu und er stoppte die Handlung. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Geschehen. Die zweite Person, die mit dem 22-Jährigen den Mendener anhielt, hat sich nach ersten Angaben nicht am weiteren Tatverlauf beteiligt, wird aber dennoch gesucht. Eine Beschreibung ist derzeit nicht möglich. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am heutigen Tag entlassen. Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (lubo)

