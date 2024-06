Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen/ Kierspe (ots)

Am Freitag waren Taschendiebe in Kierspe unterwegs, am Samstag haben sie in Meinerzhagen zugegriffen. Am Freitag gegen 14.30 Uhr kaufte ein 79-jähriger Mann in einem Baumarkt an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße ein. Beim Betreten hatte er die Geldbörse noch in der Hand und dann in seine Hosentasche gesteckt. Als er bezahlen wollte, war die Börse weg. Er machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Gegen 17.30 Uhr kaufte ein 57-jähriger Lüdenscheider in demselben Geschäft ein. Auch sein Portemonnaie steckte in der Gesäßtasche. An der Kasse bemerkte der Kunde, dass die Börse weg war. Auch dieser Kunde machte sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Am Samstag gegen 16 Uhr schaute sich eine 75-jährige Meinerzhagenerin in einem Mode-Discounter an der Lindenstraße um. Weil sie Probleme hatte, mit ihrem Elektroscooter zwischen den Warenständern durchzukommen, halfen ihr vier unbekannte Frauen. Nachher fehlte die Geldbörse aus ihrer Jacken-Außentasche. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die sonst insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsache dicht am Körper verwahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Ansonsten gehen die Diebe mit der erbeuteten Bankkarte schnurstracks zum nächsten Geldautomaten und heben hohe Summen ab, bevor die Bestohlenen den Diebstahl überhaupt bemerkt haben. (cris)

