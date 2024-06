Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sägen gestohlen - Ladendieb mit Rucksack - Drogen am Lenker - Lampen zerstört

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Buchfinkenweg eingebrochen. Sie stahlen Werkzeug und Bargeld.

Am Samstag um 2.51 Uhr wurde die Schaufensterscheibe eines Geschäftes am Kerkhagen eingeschlagen. Die Diebe entwendeten eine größere Anzahl an Motorsägen und Trennschleifer der Marke Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

Mitarbeiter eines Drogeriemarktes wurden am Freitagnachmittag auf eine verdächtige Person mit Rucksack aufmerksam. Als ihn ein Mitarbeiter ansprechen wollte, stellte er auf Taub und ging weiter. Als ihn der Mitarbeiter festhielt, riss er sich los. Er konnte schließlich doch festgehalten werden. Die Polizei kam hinzu. In dem Rucksack fand sich zwar kein Diebesgut aus der Drogerie, dafür aber Diebesgut aus anderen Geschäften. Der 42-Jährige hat eigentlich bereits Hausverbot im Stern-Center. Er bekam nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Ladendiebstahls und räuberischen Diebstahls.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstag eine mutmaßliche Drogenübergabe im Stern-Center. Polizeibeamte trafen einen Joint rauchenden 28-jährigen Altenaer und einen Bekannten an einer Laderampe im hinteren Bereich des Centers. Unter der Rampe lag eine Tüte mit Cannabis. Beide Männer hatten weiteres Cannabis dabei. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und bekam eine Strafanzeige wegen unerlaubten Handels gemäß Konsumcannabisgesetz.

Am Samstag gegen 10.30 Uhr beobachten Polizeibeamte eine 22-jährige Frau, die mit ihrem E-Scooter widerrechtlich den Gehweg der Worthstraße befuhr. Sie wurde nach einer kurzen Verfolgung am Kluser Platz gestoppt und räumte ein, dass sie am Vorabend Cannabis geraucht habe. Die Polizeibeamten nahmen sie mit zur Blutprobenentnahme und untersagten die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung. Kurz nach 19 Uhr entdeckten Polizeibeamte dieselbe 22-jährige Frau auf dem Gelände des Public Viewings, wie sie einen Joint rauchte - obwohl der Veranstalter den Cannabis-Konsum auf dem Gelände am Rosengarten untersagt hat und Kinder und Jugendliche neben ihr standen. Sie bekam eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und einen Platzverweis.

Vier Jugendliche haben am Freitag kurz nach 22.30 Uhr im Parkhaus Overbergstraße diverse Leuchten von den Decken gerissen und zerstört. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden die Haupteingangstür der Grundschule Wehberg beschmiert und ein Fenster an der Rückseite beschädigt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell