Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe - Einbrecher - Sprayer

Iserlohn (ots)

Metalldiebe sind in der Nacht zum Samstag in eine Firma Am Großen Teich eingebrochen. Sie entwendeten diverse Luftdruckwerkzeuge, Akkuschraube, eine elektrische Waage, Bargeld sowie rund 500 Kilo Kupferkabel und Messingteile. Bereits in der Nacht zuvor wurden von einem anderen Firmengelände Am Großen Teich Messingspäne gestohlen.

Am heutigen Montagmorgen um 0.48 Uhr löste in einer Firma im Kalthofer Feld eine Alarmanlage einer Firma aus. Unbekannte hatten eine Fensterscheibe beschädigt, gelangten aber offenbar nicht in die Halle. Aus einer Halle an der Bergstraße in Letmathe wurden zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag diverse Werkzeuge gestohlen. Am Samstag gegen 22.45 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Poliizei mutmaßliche Schrottdiebe auf dem Gelände einer Firma an Untergrüner Straße. Fünf Männer verluden Altmetalle in zwei Fahrzeuge mit Recklinghäuser Kennzeichen. Auf Anweisung der Polizei luden sie das Metall wieder aus. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um fünf Personen im Alter von 14, 16, 18, 37 und 38 Jahren, alle gemeldet in Recklinghausen. Sie erklärten, dass sie nicht gewusst hätten, dass der "Sperrmüll" jemanden gehöre.

Zwischen Freitag, 14. Juni, und Mittwoch vergangener Woche wurde versucht, in ein Haus an Poths Kreuz einzubrechen. Unbekannte versuchten, die Haustür aufzubrechen.

Zwischen Dienstagmittag und Freitagnachmittag sind Unbekannte in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Fingerhutsmühle eingebrochen. Entwendet wurde eine Truhe.

Auf dem Friedhof an der Lilienthalstraße wurde in den vergangenen Wochen ein Grab mit pinker Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell