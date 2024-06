Iserlohn (ots) - Metalldiebe sind in der Nacht zum Samstag in eine Firma Am Großen Teich eingebrochen. Sie entwendeten diverse Luftdruckwerkzeuge, Akkuschraube, eine elektrische Waage, Bargeld sowie rund 500 Kilo Kupferkabel und Messingteile. Bereits in der Nacht zuvor wurden von einem anderen Firmengelände Am Großen Teich Messingspäne gestohlen. Am heutigen Montagmorgen um 0.48 Uhr löste in einer Firma im Kalthofer ...

