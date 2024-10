POL-MK: Einbruch in Firma

Iserlohn (ots) - Ein 86-jähriger Mann wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Er war zusammen mit seiner Frau unterwegs. Bevor er am Montag gegen 13 Uhr zusammen mit seiner Frau das Geschäft betrat, habe er die Geldbörse definitiv noch in der vorderen Hosentasche gehabt, berichtete er der Polizei. Er wurde offenbar in einem Gang von einer Unbekannten angerempelt. Die Frau habe hektisch und nervös gewirkt. Zu diesem ...

