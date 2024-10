Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Ein 86-jähriger Mann wurde am Montag beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Er war zusammen mit seiner Frau unterwegs. Bevor er am Montag gegen 13 Uhr zusammen mit seiner Frau das Geschäft betrat, habe er die Geldbörse definitiv noch in der vorderen Hosentasche gehabt, berichtete er der Polizei. Er wurde offenbar in einem Gang von einer Unbekannten angerempelt. Die Frau habe hektisch und nervös gewirkt. Zu diesem Zeitpunkt dachte das Ehepaar jedoch nicht weiter über diese Begegnung nach. Das Fehlen seines Portemonnaies bemerkte er erst am nächsten Morgen. Die Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren und eine Größe von etwa 1,60 bis 1,65 Meter geschätzt. Die osteuropäisch wirkende Frau hat schwarze Haare, eine schlanke Statur, dunkelbraune Augen und trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

