Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unter Drogen, auf gestohlenem E-Scooter, ohne Versicherung oder Fahrerlaubnis am Steuer

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil der Verdacht besteht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Einen Fahrer erwischte die Polizei gleich zweimal. Am Montagmorgen um 7.45 Uhr stoppte ihn eine Polizeistreife zum ersten Mal auf der Schwerter Straße. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. er wurde zur Blutprobenabnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten untersagten das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung. Trotzdem trafen ihn die Polizeibeamten genau 24 Stunden später auf der Dortmunder Straße wieder. Er räumte den erneuten Cannabis-Konsum ein. Ein Vortest verlief positiv. Die Polizeibeamten brachten ihn erneut zur Blutprobenabnahme, diesmal auf der Polizeiwache, und untersagten erneut das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Um 15.20 Uhr kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens einen Pkw, der vom Kurt-Schumacher-Ring auf die Straße Knallenbink abbog. Der 44-jährige Iserlohner zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum, ein Drogentest fiel positiv aus auf Cannabis Ein Arzt nahm ihm auf der Wache Blutproben ab. Um 18.20 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 20-jährigen Iserlohner an der Ecke Karl-Arnold-Straße/ Düsingstraße. Den Beamten schlug bereits starker Cannabis-Geruch entgegen. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Auch er wurde zur Blutprobe zur Wache gebracht.

Alle drei Männer bekamen Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmittel.

Am Montag gegen 12.10 Uhr hielten Polizeibeamten einen 60-jährigen Mofafahrer in der Brabeckstraße an. Er legte den Polizeibeamten eine Versicherungsbescheinigung für ein anderes Kleinkraftrad vor. Die Polizeibeamten stellten das falsche Versicherungskennzeichen sicher und demontierten es. Das Mofa wurde abgestellt und der 60-Jährige ging zu Fuß davon. Keine halbe Stunde später kontrollierten die Beamten den Verkehr auf der Oeger Straße. Dort trafen sie den 60-Jährigen wieder, diesmal am Steuer eines Pkw. Während er aufgrund seines Alters das Mofa ohne Prüfbescheinigung fahren durfte, bräuchte er für den Pkw eine Fahrerlaubnis. Die wurde ihm jedoch vor längerer Zeit entzogen. Zu der Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bekam er nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Dienstag gegen 14.40 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen E-Scooter-Fahrer, der verbotenerweise über den Gehweg der Hagener Straße/ B236 fuhr. Zusätzlich fiel auf, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug ein abgelaufenes, schwarzes Kennzeichen hing. Die Beamten stoppten den 35-jährigen Mann aus Altena. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass eine Fahndung nach dem E-Scooter vorlag. Er wurde im Kreis Warendorf gestohlen. Der Altenaer gibt an, das Fahrzeug gebraucht gekauft zu haben. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher und schrieben Anzeigen wegen Hehlerei und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell