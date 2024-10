Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrer wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Petershagen-Friedewalde (ots)

Auf der Lavelsloher Straße (L764) kam es in den späten Nachmittagsstunden am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Die Lavelsloher Straße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld wurde zur Unfallaufnahme angefordert. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 27-jähriger Mindener mit seinem Pkw Hyundai gegen 18.15 Uhr die Lavelsloher Straße in Fahrtrichtung Westen. Des Weiteren befand sich im Auto ein 35-jähriger Beifahrer. Im Kreuzungsbereich der Lavelsloher Straße und Mindenerwaldstraße (L803) kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes-Benz Vito. Der 46-jährige Barntruper befuhr mit dem Mercedes-Benz Vito die Verlängerung der Landstraße 803 aus Richtung Norden kommend und beabsichtigte seine Fahrt auf der Mindenerwaldstraße fortzusetzen. Durch die Wucht der Kollision wurden die Fahrzeuge derart beschädigt, so dass die beiden eingeklemmten Insassen des Hyundai durch die Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden mussten. Alle drei Verkehrsteilnehmer erlitten schweren Verletzungen und wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Bei dem 35-Jährigen Beifahrer aus Algermissen (Landkreis Hildesheim) bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme Lebensgefahr. An den Autos entstand Totalschaden und wurden sichergestellt. Die Säuberung der ausgelaufenen Betriebsstoffe erfolgte durch eine Spezialfirma aus Bramsche. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis 3 Uhr nachts.

