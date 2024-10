Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Fahrerlaubnis ertappt: Polizei zieht mehrere Autofahrer aus dem Verkehr

Minden, Porta Westfalica (ots)

(SN) Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Minden und Porta Westfalica mehrere Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt.

So geriet zunächst am Freitagmorgen gegen 7.55 Uhr eine Motorradfahrerin (36) wegen einer abgelaufenen TÜV-Plakette ins Visier einer Streifenwagenbesatzung. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle im Bereich Goebenstraße / Grimpenwall gab die überprüfte Mindenerin an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Am Samstagabend handelte sich auf der B 65 gegen 19.20 Uhr ein 18-jähriger Kleintransporterfahrer ebenfalls Ärger mit der Polizei ein. So stellen die Beamten bei dem Alleinunfall am Ausbauende der Bundesstraße in Porta Westfalica fest, dass der Heranwachsende sich ebenfalls nicht in Besitz eines Führerscheins befand.

Später, gegen 21 Uhr, überprüfte die Polizei schließlich an der Ecke Marienstraße / Karolingerring die Insassen eines Audis. Auch in diesem Fall ergab sich im Rahmen der Überprüfung gegen einen 21-Jährigen der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Sonntagabend meldeten Zeugen um kurz vor 20 Uhr einen merklich unsicher fahrenden Mercedes-Fahrer, der den Angaben nach im Bereich Hille mehrfach auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten war. Bei der Kontrolle auf der Lübbecker Straße ergaben sich Hinweise, dass der 36-jährige Mindener offenbar unter Einfluss berauschender Substanzen und ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer des Wagens gesessen hatte. Er wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Später, gegen 21.10 Uhr, stoppten die Beamten außerdem einen 49-Jährigen, der den Baustellenbereich am Grimpenwall in Fahrtrichtung Kaiserstraße verkehrswidrig befahren hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Gesetzeshüter fest, dass der Portaner ebenfalls ohne Führerschein unterwegs war.

Alle genannten Fahrzeugführer erhalten nun entsprechende Anzeigen und müssen sich auf unerfreuliche Konsequenzen einstellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell