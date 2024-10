POL-MI: Mann nutzt Bierflasche als Wurfobjekt - 29-Jähriger verletzt

Minden (ots) - (AB) Zu einem versuchten Raub auf dem Friedhof im Stadtteil Minderheide kam es am Montagmorgen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein 35-jähriger Mann hielt sich in den Vormittagsstunden gegen 9.20 Uhr auf dem Friedhof am Petershäger Weg auf, als sich seine Aufmerksamkeit auf einen Fahrradfahrer lenkte. Der fuhr zunächst auf seinem hellen Mountainbike auf einem der Friedhofswege an dem Mindener vorbei. ...

