POL-VIE: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Mönchengladbach: Frauenleiche in Einfamilienhaus gefunden - Mann (66) in Untersuchungshaft

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Am Donnerstag zwischen 09.15 und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein haus auf der Dülkener Straße in Waldniel ein. Der oder die Täter hebelten die Haustür auf und betraten das Haus. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächte bitte an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (1122) Rückfragen bitte an: ...

