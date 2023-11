Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall beim Abbiegen -Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr war eine 88-jährige Autofahrerin aus Kempen auf der Hülser Straße aus Richtung Krefeld unterwegs. An der Kreuzung am Kempener Außenring bog sie nach rechts in Richtung Straelen ab. Hier stieß sie mit einer 66-jährigen Krefelderin zusammen, die mit ihrem Fahrrad die Kreuzung aus Richtung Kempen in Richtung Hüls überquerte. Die 66-Jährige stürzte mit ihrem Rad und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. /wg (1120)

