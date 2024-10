POL-MI: Versuchter Raub auf Friedhof

Bad Oeynhausen (ots) - (AB) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des ZOB. Dabei ist ein 34-jähriger Löhner auf offener Straße schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 5.30 Uhr zwei männliche Personen in den Räumlichkeiten eines Cafés an der Königstraße in Streit. Dieser habe sich Angaben von Zeugen nach im weiteren ...

mehr