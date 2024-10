Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angriff mit Eisenstange: Zeugen gesucht

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des ZOB. Dabei ist ein 34-jähriger Löhner auf offener Straße schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 5.30 Uhr zwei männliche Personen in den Räumlichkeiten eines Cafés an der Königstraße in Streit. Dieser habe sich Angaben von Zeugen nach im weiteren Verlauf nach draußen verlagert. Auf dem Gehweg im Bereich der Eingangstür habe ein 24-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit einer Eisenstange auf einen Mann aus Löhne eingeschlagen. Um weitere Angriffe zu unterbinden mischten sich zwei Männer in das Geschehen ein und hielten den Angreifer fest. Der konnte sich jedoch aus den Griffen der Schlichtenden befreien und flüchtete mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Weitere Besucher des Cafés, die den Vorfall beobachteten, alarmierten über den Notruf die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte versorgten Ersthelfer bereits den auf dem Asphalt liegenden offenbar alkoholisierten Verletzten erstmedizinisch. Mit einem Rettungswagen wurde der Bad Oeynhausener anschließend schwer verletzt zur stationären Behandlung in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Polizei den etwa 165cm großen und kräftig gebauten Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Identität dauern an.

Hinweise zum Tatgeschehen wie auch zum Täter, nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell