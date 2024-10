Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte werfen Gegenstände von Parkhausdeck

Minden (ots)

(SN) Am Freitag wurde die Polizei gegen 10.10 Uhr wegen verdächtiger Feststellungen in die Bäckerstraße gerufen.

So meldete man den Beamten, dass Unbekannte kurz zuvor vom Deck des Parkhauses am Wesertor Gegenstände in die Fußgängerzone geworfen hätten. Vor Ort fanden sich schließlich diverse Metallverbindungsstücke, diese wurden sichergestellt. Verletzt wurde durch die Wurfgeschosse glücklicherweise offenbar niemand.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten im Bereich einer Balustrade des Parkhauses schließlich baugleiche Gegenstände aufgefunden werden. Die Verursacher hingegen waren nicht mehr vor Ort.

Ein Zeuge wusste den Polizisten gegenüber jedoch zu berichten, dass er an der Balustrade zwei Kinder bemerkt habe, als diese Metallteile in der Hand gehalten hätten. Dabei trug einer der beiden 10 bis 14 Jahre alten und etwa 150 cm großen Jungen offenbar ein weißes Stirnband und einen Ohrring. Außerdem führten die Kinder mutmaßlich Roller mit sich. Als der Mann die Kinder ansprach, flüchteten die den Angaben zufolge in Richtung eines Notausgangs. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell