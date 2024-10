POL-MK: Einbruch in Geschäft

Halver (ots) - In Carthausen haben unbekannte Täter versucht, die Tür zu einem Wohnhaus am Steinbach mit einem Werkzeug zu öffnen. Sie scheiterten am Türschloss, die Tat ereignete sich in der Nacht auf Dienstag zwischen 20 und 14 Uhr. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr