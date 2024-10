Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Altpapiercontainer/ Sitzbank und E-Roller gestohlen - Feueralarm

Lüdenscheid (ots)

An der Glatzer Straße brannte am Dienstagabend ein Altpapiercontainer. Ein Zeuge meldete den rauchenden Container der Feuerwehr, die das Feuer löschte. Durch die Hitze klaffen nun mehrere Löcher im Containerboden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Am Wochenende wurde an der Tagespflege der Johanniter in der Philippstraße eine Sitzbank gestohlen.

An der Von-der-Marck-Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch ein roter E-Roller der Marke x9 gestohlen. Der Fahrer hatte den Akku abgenommen. Die Polizei hat den E-Roller zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Dienstag um 19.30 Uhr gab es einen Feueralarm im Bergstadt-Gymnasium in der Saarlandstraße. Ein Unbekannter hat den Druckknopf-Melder eingeschlagen. Vor Ort wurden drei Jugendliche beobachtet; einer von ihnen hatte einen E-Scooter dabei. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. In der Nacht zum Dienstag wurde Im Olpendahl ein Fenster der Grundschule Wehberg beschädigt. (cris)

