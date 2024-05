Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Arbeitsunfall

Hohberg (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagabend in einer Werkstatt in der Gewerbestraße hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 19 Uhr stürzte ein 57-Jähriger während einer Dachbegehung wegen eines undichten Daches, mutmaßlich aufgrund eines Gleichgewichtsverlustes, von einem 3,50 Meter hohen Flachdach auf die darunterliegende Grünfläche. Nach Erstversorgung wurde der schwer Verletzte mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Den Beamten des Polizeireviers Offenburg liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.

/ph

