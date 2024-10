POL-MK: Mit 92 statt 50 km/h durch die geschlossene Ortschaft: Fahrverbot

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in eine Firma an der Lortzingstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam den Rollladen, und hebelten ein Fenster auf und kletterten in ein Büro. Dabei lösten sie um 0.25 Uhr einen Alarm aus. Beim Eintreffen der Polizei waren keine Personen mehr in dem Objekt. Die Täter hatten angefangen, Schränke zu durchsuchen. Nach den ersten Feststellungen scheinen die Eindringlinge keine Beute gemacht zu haben. ...

