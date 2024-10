LPI-EF: 140.000 Euro Schaden nach Atelierbrand

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in der Erfurter Altstadt auf einen Geschenkladen abgesehen. Die Unbekannten waren in der Nacht zu Montag gewaltsam in den Laden eingebrochen. Dabei verursachten sie an der Eingangstür Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Im Verkaufsraum machten sie sich auf Beutezug und fanden schließlich über 160 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Montagvormittag entdeckte ein Zeuge den Einbruch und informierte ...

