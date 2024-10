LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Dieb

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag hatten es Diebe auf einen Zigarettenautomaten im Erfurter Norden abgesehen. Die Unbekannten hatten die Abdeckung des Automaten mit brachialer Gewalt geöffnet, um an ihre Beute zu kommen. Sie räumten das Innere leer und machten sich mit Tabakwaren und Bargeld aus dem Staub. Am Automaten hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wieviel Beute die Diebe machten ist ...

mehr