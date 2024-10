Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer Montagnachmittag in Erfurt. Der 57-Jährige war mit seinem Ford in der August-Röbling-Straße unterwegs gewesen, als an einer Kreuzung die Ampel auf Rot schaltete. Dies bemerkte der Autofahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Seat auf. Dieser wiederum wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf seinen Vordermann geschoben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille fest. Er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle und ihn erwartet nun eine Anzeige. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell