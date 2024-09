Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heckenbrand mit einer leicht verletzten Person

Wirges (ots)

Am 31.08.2024 um 17:25 Uhr kam es in Wirges in der Beethovenstraße zu einem Heckenbrand, bei dem der 47-jährige Verursacher leicht verletzt wurde. Bei dem Versuch mit Flammen Unkraut zu bekämpfen entzündete sich die 10 m lange Thuja-Hecke und drohte auf eine benachbarte Garage überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde verhindert, dass die Flammen auch das Gebäude entfachen und so blieben die Schäden glücklicherweise gering. Durch eigene Löschversuche wurde der Verursacher leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

