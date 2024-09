POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Bad Ems (ots) - Am 27.08.2024 gegen 12:00 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Nieverner Straße 13 in Bad Ems zu einem Diebstahl aus einem PKW. Die Geschädigte legte ihre Geldbörse in ihrem unverschlossenen PKW ab und entfernte sich kurz vom Fahrzeug. In dieser Zeit entnahm ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie aus dem Fahrzeug. Bei dem Täter handele es sich um eine ca. 20-30 Jahre alte männliche Person mit gebräuntem Phänotyp und ...

