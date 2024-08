Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lautzenbrücken (ots)

Am 27.08.2024 / 16:00 Uhr verlor der Fahrzeugführer eines PKW in der Wiesenstraße im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er mit diesem nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dortigen Grundstückszaun sowie ein Wiesenstück beschädigte. Zudem entstand an dem Fahrzeug Totalschaden.

Da der verletzte Fahrzeugführer unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Rahmen der notwendigen ärztlichen Versorgung eine Blutprobe entnommen.

Dem Unfallgeschehen wohnten einige Zeugen bei.

