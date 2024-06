Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einer Küche - eine Person gerettet! Bisher vier Einsätze am Samstag!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Um 11:07 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem ausgelösten Rauchmelder in den Eilensteg im Ortsteil Blumlage alarmiert. Nach ersten Meldungen war Rauch sichtbar, eine Person befand sich noch in der betroffenen Wohnung.

Vor Ort bestätigte sich die erste Einsatzmeldung. Eine Person wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung verbracht und dem Rettungsdienst übergeben. In der Wohnung brannte es in der Küche. Gegenstände auf dem Herd waren in Brand geraten. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Brand anschließend gelöscht. Ein Trupp unter Atemschutz war im Einsatz.

Vor Ort waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle, der Rettungsdienst und die Polizei.

Direkt im Anschluss rückten die Einsatzkräfte zu einer automatischen Feuermeldung aus. Hier handelte es sich um einen Fehleinsatz. Um 12:44 kam es dann zum vierten Einsatz an diesem Tag. Eine Notfalltüröffnung. Bereits am Morgen war eine brennende Kehrmaschine Grund für einen Einsatz (wir berichteten).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell