Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Bürogebäude- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (13.00 Uhr) bis Samstagmorgen (09.00 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Bersenbrück. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Straße "Stiftshof" und durchwühlten das Innere nach Diebesgut. Die Kriminellen entwendeten Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch unter 05439-9690 zu melden.

