POL-MK: Diebe in der Schlenke

Menden (ots) - Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 19 Uhr zur Papenhausstraße in Menden gerufen, da es dort auf Höhe einer Bankfiliale zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Vor Ort wurde der 38 Jahre alte geschädigte Mendener angetroffen, der 22 Jahre alte Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz lief in Richtung Gartenstraße davon. Dort konnte er durch Polizeibeamte überwältigt werden, es wurde zuvor geäußert, dass der 22-Jährige den ...

