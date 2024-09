Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 27.09.2024 um 17:00 Uhr kam es in Stadthagen, am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 75-jähriger Stadthäger befuhr zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr mit seinem Fahrrad, als ein PKW ungebremst in den Kreisverkehr einfährt. Bei dem Zusammstoß der beiden Fahrzeuge kam der Stadthäger zu Fall. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstell. Der Fahrradfahrer lehnte eine ärztliche Versorgung ab, er wurde durch den Sturz nur leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde ebenfalls nur leicht beschädigt. Die Ermittlungen zu dem Pkw laufen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell