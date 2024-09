Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 27.09.2024 um 14:15 Uhr kam es in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 25-jähriger aus Seggebruch befuhr mit seinem Renault die Jahnstraße. Als er an der Lichtzeichenanlage nach rechts in die Enzer Straße abbiegen wollte übersah er einen 17-jährigen Haster. Dieser war mit seinem E-Scooter unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-jährige leicht verletzt. An dem Pkw entstand kein Schaden.

