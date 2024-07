Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf dem Platz der Gewerkschaften ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer erlitt Schürfungen an einem Bein. Zur Unfallursache ermitteln Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen. An beiden Fahrzeugen entstand Unfall Bedingt Sachschaden, der jeweils im dreistelligen Bereich zu beziffern ist.

