Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in Ladengeschäft

Gotha (ots)

Am späten Samstagabend versuchten zwei bisher unbekannte männliche Täter, in einen Laden in der Gothaer Querstraße / Neumarkt einzubrechen. Hierzu warfen sie eine Schaufensterscheibe ein. Bevor beide in das Geschäft gelangen konnten, wurden sie jedoch durch einen Passanten gestört. Beide Täter flüchteten in Richtung der Querstraße. Die Polizei sucht Zeugen, welche unter der Bezugsnummer 0264975/2024 Angaben zum Sachverhalt machen können. (dg)

