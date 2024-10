Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

A602/ Ruwermündung - Trier Ruwer (ots)

Am Dienstag, den 08.10.2024 gegen 08:50 Uhr wurde auf der A602 ein Fahrzeug beschädigt, dass in Fahrtrichtung Trier unterwegs war. Ein bislang unbekannter Täter feuerte hierbei in Höhe Trier Ruwer/ Ruwermündung ein unbekanntes Geschoss auf den vorbeifahrenden, grauen Audi A4. Das Fahrzeug wurde von dem Geschoss im Bereich der Beifahrerseite getroffen und leicht am Lack beschädigt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem/ den unbekannten Täter/n geben können oder gar selbst durch einen solchen Vorfall auf der A602 geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502- 9157 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell