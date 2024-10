POL-PDTR: Diebstahl von Arbeitsmaschinen aus Baucontainern

Irsch (ots) - Am Montag, den 07.10.2024 kam es in der Zerfer Straße in Irsch vor einem Gastronomiebetrieb in der Zeit von 10:00-17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein-oder Ausparken den neben ihm parkenden roten PKW der Marke Ford. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung ...

