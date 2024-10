Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dienststellenübergreifende Tuning Kontrolle

Idar-Oberstein (ots)

Am 04.10.2024 wurde in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr eine groß angelegte Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Veränderungen an Kraftfahrzeugen (Tuning) durch die Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Kirn, im Bereich der Aral Tankstelle in Fischbach durchgeführt. Hierbei wurden ca. 40 Fahrzeuge kontrolliert. Ein Großteil der veränderten Kraftfahrzeuge wurde durch die Beamten, nach einer Inaugenscheinnahme, nicht beanstandet. An insgesamt vier Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis, aufgrund diverser Veränderungen am Fahrzeug, erloschen. Gegen die Fahrzeugführer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ein umgebautes Mofa wurde auf dem Rollenprüfstand gemessen und überschritt die eingetragenen Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h. Gegen den Fahrer wurden zwei Strafverfahren (Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz) eingeleitet.

Des Weiteren konnten bei einem PKW Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet wurde.

Die Polizei appelliert an Tuning begeisterte Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand zu führen, da ansonsten die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nicht nur unerheblich gefährdet werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell