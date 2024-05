Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Firmen

Altenburg (ots)

Münsa/ Gößnitz: Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zu zwei Diebstahlstaten aus Firmen auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach vorliegenden Informationen verschafften sich Unbekannte in der Zeit vom 17.05.- 21.05.2024 Zutritt zu einem Firmengelände Am Mühlgraben und brachen in einen dort befindlichen Container ein. Gestohlen haben sie letztlich Werkzeug in vierstelliger Höhe. (Bezugsnummer 0130073/2024)

Ebenso in der Zeit vom 17.05. - 20.05.2024 gelangten Einbrecher auf das Gelände einer Firma in Hainichen und brachen auch dort in einen Container ein. Aus diesem stahlen sie mehrere hundert Kilogramm Bleischrott. (Bezugsnummer 0129496/2024).

Zeugen welche Hinweise zu den Taten bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell