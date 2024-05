Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädiger auf Schwimmbad-Dach

Altenburg (ots)

Altenburg: Bei der Polizei wurde am 21.05.2024 eine Sachbeschädigung an der Altenburger Schwimmhalle angezeigt. Unbekannte Täter kletterten demnach in der Zeit vom 18.05.2024, 10:00 Uhr bis 19.05.2024, 11:00 Uhr auf das Dach der Schwimmhalle in der Teichpromenade und warfen Steinplatten auf umliegende Fußwege. Zusätzlich wurden Teile der Chlorgaswarnanlage durch die Täter beschädigt. Der entstandene Schaden wird durch den Schwimmhallenbetreiber auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0130186/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell