Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Irsch (ots)

Am Montag, den 07.10.2024 kam es in der Zerfer Straße in Irsch vor einem Gastronomiebetrieb in der Zeit von 10:00-17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein-oder Ausparken den neben ihm parkenden roten PKW der Marke Ford. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Der Schaden am Ford beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

