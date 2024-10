LPI-GTH: Auto demoliert

Großbreitenbach, Ilm-Kreis (ots) - Am späten Samstagabend befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Moped die Schulgasse in Böhlen. Beim Einbiegen in die Ortsstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden BMW. Der 24-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Moped. Hierdurch stürzte der 15-Jährige und verletzte sich leicht. Sein Moped war nicht mehr fahrbereit. Am BMW ...

