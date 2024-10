LPI-GTH: Vorfahrt missachtet und leicht verletzt

Eisenach (ots) - In der Zeit von Dienstagmittag (08.10.2024) bis Samstagnachmittag (12.10.2024) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Ernst-Thälmann-Straße. Zudem versuchten die Unbekannten im Inneren gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten zu gelangen und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Die Ermittlungen zum Beutegut dauern derzeit an. Zeugenhinweise ...

mehr