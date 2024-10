Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Graffitis angebracht - Zeugenaufruf

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachten Unbekannte mehrere Graffitis an verschiedenen Objekten in der Kirchstraße in Treffurt an. Der dadurch entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0264624/2024). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell