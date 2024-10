LPI-GTH: Mann auf Trickbetrüger hereingefallen

Arnstadt (ots) - Heute Morgen gegen 06.30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem KIA die Straße "Zur A71" aus Richtung BAB71 kommend. Am Kreisverkehr "Ichtershäuser Straße" kreuzte ein 34-Jähriger die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer übersah offenbar den Fußgänger und es kam zur Kollision. Der 34 Jahre alte Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (mla) Rückfragen ...

mehr