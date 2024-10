Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern gegen 18.00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Seat die Langensalzaer Straße stadteinwärts. Etwa auf Höhe Müllersweg näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Pkw mit hoher Geschwindigkeit und überholte den 21-Jährigen. Der Unbekannte scherte so knapp vor dem Seat wieder ein, dass dieser bremsen musste und nach rechts auswich. Dabei kollidierte er mit der rechten Leitplanke. Der Überholende entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Der Schaden der Leitplanke wurde auf 100 Euro geschätzt. Wer hat diesen Unfall wahrgenommen oder kann Hinweise zum unbekannten Fahrzeug bzw. zum Fahrer geben? Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0263441/2024 entgegen. (mla)

