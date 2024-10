POL-MK: Diebe am Seilersee

Balve (ots) - In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter zwischen 20 und 7 Uhr den schwarzen Toyota eines 34 Jahre alten Balvers entwendet. Der RAV4 stand an der Arnsberger Straße, die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen und hat eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

