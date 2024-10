Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fünfstelliger Schaden nach Betrug, Körperverletzung, Einbrüche und Sachbeschädigungen

Iserlohn / Letmathe (ots)

Iserlohn

Körperverletzung im Kaufhaus Am Donnerstagvormittag um kurz vor 11 Uhr wurde die Polizei zu einem Verbrauchermarkt am Theodor-Heuss-Ring gerufen. Ein 55 Jahre alter Mitarbeiter war dort von einem 33 Jahre alten Hemeraner angegangen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, habe der 33-Jährige im Kaufhaus Alkohol konsumiert und war alkoholisiert, man wollte ihn daher des Geschäftes verweisen und vom Hausrecht Gebrauch machen. Als der Mitarbeiter dies dem Hemeraner zu verstehen gab, schlug dieser jedoch den Mitarbeiter gegen die Brust. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis, es folgt ein Strafverfahren. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich an die Polizei in Iserlohn zu wenden.

Vorsicht Einbrecher

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter am Hoppenbeul die Rollläden zu einer Wohnung einer 76 Jahre alten Dame gewaltsam hochgeschoben, die die verdächtigen Personen bemerkte. Um etwa 00.10 Uhr flohen die Personen unerkannt von der Anschrift. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Iserlohn zu melden. Ebenso stellten Anwohner der Unnaer Straße gestern Mittag fest, das Unbekannte in der Zeit seit dem 10.10. mehrere Kellerräume aufgebrochen haben, die Vorhängeschlösser wurden geknackt. Ob etwas entwendet wurde, wird geprüft. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Autoknacker

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Unbekannte an geparkten Fahrzeugen aktiv. An der Roseggerstraße und In den Telgen versuchte man sich an den Fahrzeugen und beschädigte sie, in beiden Fällen wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr und dem Nachmittag des Folgetages.

Sachbeschädigungen

Um 01:40 Uhr wurde die Polizei heute Nacht auf einen Mann im Tank-Top aufmerksam gemacht, der zwei Verteilerkästen an der Oestricher Straße umgetreten haben soll. Eine Zeugin hatte dies beobachtet, die Polizei konnte einen möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich erkennen. Seine Personalien wurden festgestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zwischen 15 und 18:30 Uhr haben gestern Unbekannte eine Tagesstätte an der Hennener Straße mit Rasierschaum und Kleber verunstaltet, so dass sich die Substanzen auch nicht mehr rückstandsfrei entfernen ließen. Wir suchen Zeugen. An der Nußbergstraße haben Unbekannte zudem in der Nacht auf Donnerstag zwischen 20 und 8 Uhr ein Haus mit Eiern beworfen, selbiges geschah an der Bertha-von-Suttner Straße. Hier bittet die Polizei um Hinweise. (lubo)

Letmathe

Betrüger erfolgreich - fünfstelliger Schaden Eine 64 Jahre alte Letmatherin hatte über Instagram einen vermeintlich netten Herrn im März "kennengelernt" - man schrieb über die App und danach auf WhatsApp. Nachdem "Vertrauen" aufgebaut wurde, benötigte der Unbekannte Geld, um an eine angebliche Erbschaft zu gelangen, die Letmatherin überwies einen vierstelligen Betrag. Es schien jedoch nicht zu klappen - im August folgte ein weiterer vierstelliger Betrag. Im Oktober war es dann der dritte vierstellige Betrag, die der unbekannte "Franzose" für einen Flug brauchte. Danach brach der Tatverdächtige den Kontakt ab - die Schadenssumme ist insgesamt fünfstellig. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und warnt vor Betrugsmaschen über das Internet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell