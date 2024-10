Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw in Brand geraten - Bundesstraße gesperrt

Körner (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer war am Dienstag, gegen 8.50 Uhr, auf der Bundesstraße 249 unterwegs, als sein Auto plötzlich am Ortseingang der Ortschaft Körner in Brand geriet. In weiterer Folge brannte der vordere Teil des Fahrzeuges aus. Der 43-Jährige, der allein in dem Fahrzeug saß, konnte sich aus diesem unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Aufgrund des Brandes wurde die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Fahrzeug für das Feuer verantwortlich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell